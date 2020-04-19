Миллионы верующих христиан в Беларуси встретили пасхальную ночь перед экранами принимающих телевизионную картинку устройств.

Белорусской Православной Церковью были налажены онлайн-трансляции богослужений Страстной седмицы и Пасхи Христовой. Пасхальную службу также передавало в эфир белорусское телевидение.

Накануне митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси выступил с заявлением на специально организованной в Минском епархиальном управлении пресс-конференции:

– Чтобы сберечь наших верующих людей, мы призываем всех вас, дорогие братья и сестры: как бы это ни было больно – воздержитесь, побудьте дома в эти дни Великой седмицы и праздника Пасхи! В этом будет больше пользы и для вас, и для ваших близких. Молитесь дома, как это делали наши бабушки в годы гонений на Церковь. Поверьте, как у наших бабушек никто не смог отнять праздник Пасхи, так и у нас никто не сможет отнять Воскресение Христово!

Он отметил, что сложившаяся ситуация должна подвигнуть нас к покаянным размышлениям о смысле жизни человека на Земле, о хрупкости человеческой жизни. Действующая в храме Благодать Святого Духа не отменяет законы природы.

Церковь не стоит в стороне от проблемы распространения коронавируса, волнующей сейчас все общество. Облетая Беларусь, облетая и объезжая Минск с чтимыми святынями, священнослужители возносили молитвы в воздухе, а все православные, кто находился на земле, молились об избавлении белорусского народа от инфекции и кропили землю святой водой.

Согласно решению Синода Белорусской Православной Церкви от 9 апреля, во всех храмах Белорусского Экзархата с 10 апреля и до завершения эпидемии ежедневно совершается колокольный звон в 9, 12, 15 и 18 часов. Во время звучания колоколов верующие призываются встать на молитву и обратиться ко Господу с прошением об избавлении от вредоносного поветрия.

И все же храмы не остались без своих прихожан в святую ночь. В большинстве своем соблюдая санитарные предписания, они помолились и прошли крестным ходом. А после богослужения, как положено, освятили яйца и куличи. Как тут не вспомнить строки из Пасхального послания митрополита Павла.

«Пасха священная в сей день нам явилась, – Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всеми чтимая. Пасха – Христос Избавитель; Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха, двери рая нам открывшая», – поет в эти праздничные дни Матерь-Церковь, вдохновляя нас возрадоваться о Воскресении Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.»