Александр Лукашенко в преддверии Пасхи прибыл в Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе вместе со своим младшим сыном Николаем. Пообщавшись с прихожанами, он зажег свечу и поздравил верующих с праздником.

А перед посещением церкви глава государства имел разговор с руководителем Администрации президента Игорем Сергеенко и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным. Он поинтересовался, как развивается ситуация с коронавирусом в стране и в центральном регионе в частности. Как доложили президенту собеседники, ситуация стабильная, резкого всплеска заболеваемости не отмечается.

Руководитель области проинформировал, что в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. По его словам, уже поступили китайские медпрепараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект.

«Будем надеяться, что ситуация будет развиваться вот так, как сейчас», – оценил обстановку президент. В то же время он считает необходимым перевести инфицированных COVID-19 из районных центров в областные – это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.