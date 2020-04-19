Белорусский футбол – одна из немногих радостей в жизни любителей игры номер один не только в нашей стране, но и за рубежом.
Чемпионат в высшей лиге, привлекающий внимание заграничных болельщиков в силу того, что не отменен из-за коронавируса, как в других державах, интересен хотя бы тем, что развивается непредсказуемо. Посмотрите на турнирную таблицу.
|КОМАНДЫ
|Количество
игр
|Количество
очков
|1
|Слуцк
|5
|10
|2
|Витебск
|5
|10
|3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|5
|10
|4
|Ислочь (Минский район)
|5
|9
|5
|Городея
|5
|9
|6
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5
|9
|7
|Динамо (Брест)
|5
|7
|8
|Славия (Мозырь)
|5
|7
|9
|Рух (Брест)
|5
|7
|10
|БАТЭ (Борисов)
|5
|7
|11
|Минск
|5
|6
|12
|Динамо (Минск)
|5
|6
|13
|Шахтер (Солигорск)
|5
|5
|14
|Неман (Гродно)
|5
|5
|15
|Смолевичи
|5
|3
|16
|Белшина (Бобруйск)
|5
|2
Мы не видим в верхней части предложенного выше перечня прошлогодних призеров и многолетних лидеров. Что это: кризис фаворитов или момент славы вчерашних аутсайдеров? Время покажет. А пока предлагаем видеообзор 5-го тура от «Ассоциации «Белорусская федерация футбола».