Белорусский футбол – одна из немногих радостей в жизни любителей игры номер один не только в нашей стране, но и за рубежом.

Чемпионат в высшей лиге, привлекающий внимание заграничных болельщиков в силу того, что не отменен из-за коронавируса, как в других державах, интересен хотя бы тем, что развивается непредсказуемо. Посмотрите на турнирную таблицу.

КОМАНДЫ Количество

игр Количество

очков 1 Слуцк 5 10 2 Витебск 5 10 3 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 5 10 4 Ислочь (Минский район) 5 9 5 Городея 5 9 6 Энергетик-БГУ (Минск) 5 9 7 Динамо (Брест) 5 7 8 Славия (Мозырь) 5 7 9 Рух (Брест) 5 7 10 БАТЭ (Борисов) 5 7 11 Минск 5 6 12 Динамо (Минск) 5 6 13 Шахтер (Солигорск) 5 5 14 Неман (Гродно) 5 5 15 Смолевичи 5 3 16 Белшина (Бобруйск) 5 2

Мы не видим в верхней части предложенного выше перечня прошлогодних призеров и многолетних лидеров. Что это: кризис фаворитов или момент славы вчерашних аутсайдеров? Время покажет. А пока предлагаем видеообзор 5-го тура от «Ассоциации «Белорусская федерация футбола».