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Белорусский футбол – одна из немногих радостей в жизни любителей игры номер один не только в нашей стране, но и за рубежом.
Чемпионат в высшей лиге, привлекающий внимание заграничных болельщиков в силу того, что не отменен из-за коронавируса, как в других державах, интересен хотя бы тем, что развивается  непредсказуемо. Посмотрите на турнирную таблицу.

КОМАНДЫ Количество
игр		 Количество
очков
1 Слуцк 5 10
2 Витебск 5 10
3 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 5 10
4 Ислочь (Минский район) 5 9
5 Городея 5 9
6 Энергетик-БГУ (Минск) 5 9
7 Динамо (Брест) 5 7
8 Славия (Мозырь) 5 7
9 Рух (Брест) 5 7
10 БАТЭ (Борисов) 5 7
11 Минск 5 6
12 Динамо (Минск) 5 6
13 Шахтер (Солигорск) 5 5
14 Неман (Гродно) 5 5
15 Смолевичи 5 3
16 Белшина (Бобруйск) 5 2

Мы не видим в верхней части предложенного выше перечня прошлогодних призеров и многолетних лидеров. Что это: кризис фаворитов или момент славы вчерашних аутсайдеров? Время покажет. А пока предлагаем видеообзор 5-го тура от  «Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

 