Неожиданно ушел из жизни Александр Иосифович Микулин — чернобылец, правозащитник, социал-демократ.

Для Александра Иосифовича защита человеческого достоинства являлась главным лейтмотивам всей его жизни.

На протяжении почти десяти лет он являлся заместителем председателя Оргкомитета республиканского общественно-просветительского объединения (РОПО) «Социал-демократы за диалог и консолидацию». Он последовательно выступал за развитие диалога внутри страны, за возвращение оппозиции в системный политический процесс и, как следствие, за модернизацию политической системы страны.

Александру Микулину было 58 лет.