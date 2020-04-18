Благодатный огонь сошел в этом году за закрытыми дверями храма Гроба Господня в Иерусалиме с участием немногочисленных священнослужителей Греческой, Армянской, Коптской и Ассирийской церквей.

В этот раз православные накануне Пасхи ждали его с особым трепетом. Весь мир втянут в пучину страха перед неведомым доселе испытанием – COVID-19. Из-за эпидемии коронавируса доступ в старый город в Иерусалиме запрещен всем, кроме местных жителей, представителей чрезвычайных служб и журналистов. Торжественная церемония, сопровождавшая схождение Благодатного огня, проходила в отсутствии паломников и верующих христианских общин города. Едва ли припомнится подобный случай в новом времени. Тем ценнее приобретенная надежда и вера в лучшее.

Современные технологии не могут передать полностью царящей в христианском мире атмосферы перед Воскресением Христовым, но позволяют приобщиться к великому празднику. 18 апреля на телеканале «Беларусь-1» можно будет посмотреть прямую трансляцию Пасхального богослужения из Свято-Духова кафедрального собора. Начало – в 23.45.

Онлайн-трансляции всех богослужений Страстной седмицы и Пасхи Христовой проводят Петро-Павловский собор, Елисаветинский женский монастырь, приходы храма иконы Божией Матери «Всецарица», храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Минска.