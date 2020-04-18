В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации организован двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31 декабря 2019 года по 17 апреля 2020 досмотрено 5150541 человек, выявлено 562 лица с признаками инфекционных болезней. Организовано медицинское наблюдение за прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. В целом по России по состоянию на 17 апреля 2020 года под контролем было 132200 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 451 обсерватор на 34960 мест, из них развернуто 239 обсерваторов на 21717 мест, где размещено 4860 человек.

Лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. Выявлено 40022 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Всего в России проведено 1831892 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей.

До 30 апреля 2020 года продлены все ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.