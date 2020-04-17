Пока перешедший на удаленную работу бизнес сравнивает Zoom и Skype, в Беларуси появилась своя масштабная онлайн-переговорка. Peregovorka.by — бесплатный и очень быстрый сервис, потому что работает на белорусских серверах: компания hoster.by выделила мощности своего облака, чтобы видеозвонки, онлайн-уроки и конференции стали доступны всем без исключения.

Почему Skype и Zoom — не идеальное решение

Сейчас, во время глобального карантина и удаленки спрос на самые известные программы для видеозвонков вырос в сотни раз. Вместе с ним — и нагрузка на сервисы и внешние каналы интернет-провайдеров: качество видео снизилось, периодически участников выбрасывает из конференций. Например, в марте каждый день Zoom пользовались в среднем 200 млн человек.

У обоих сервисов есть ограничения и по количеству участников. Хотите больше — придется платить или созваниваться заново каждые 40 минут.

Ок, а чем хорош этот сервис?

Во-первых, сервис peregovorka.by безопасный. Он использует усовершенствованный протокол безопасности TLS для шифрования голосовых и видеозвонков.

Во-вторых, высокая скорость. Потому, что работает на серверах, физически расположенных в Беларуси. Чем меньше километров, шлюзов и коммутаторов проходит трафик, тем быстрее и лучше связь.

В-третьих, в peregovorka.by нет ограничений по количеству участников звонка и его продолжительности.

Как это работает

Если вы пользовались Zoom, то не заметите принципиальной разницы в юзабилити. Чтобы создать конференцию, не нужно скачивать и устанавливать приложения. Единственное ограничение: устойчиво пока сервис работает только на компьютерах.

К звонку можно подключиться с видео или без него, перейдя по ссылке-приглашению. Любой человек может организовать свою конференцию, для этого не нужны особые навыки или техническое оснащение. Достаточно стационарного компьютера или ноутбука, стабильного интернет-подключения, камеры и гарнитуры.

В режиме докладчика можно показывать весь экран, окно любой запущенной программы или нужную вкладку браузера. Первые тесты говорят о том, что лучше всего новый сервис чувствует себя в Chrome.

Если ваше интернет-соединение сбоит, можно понизить качество видео: вы будете видеть собеседников без эффекта “зажеванной пленки”.

В “переговорке” есть несколько фишек, которые делают видеозвонки удобнее. Например:

1. Можно виртуально поднять руку. Так вы обозначаете свое желание быть следующим оратором, особенно, когда ведущий воспользовался функцией контроля права голоса у участников. Удобно для онлайн-уроков и лекций, совещаний, вебинаров.

2. Можно общаться в чате. Тут все просто: отвечайте на вопросы спикера, задавайте свои, присылайте ссылки.

3. Можно транслировать видео из YouTube. Заранее запишите свою речь, если не сможете присутствовать на конференции. Или покажите контент в тему вашего разговора.

4. Можно задать параметры доступа к конференции. Новые участники могут присоединяться без звука или в скрытом режиме (часто бывает полезно — не все подготавливаются в разговору).

5. Можно поставить на конференцию пароль, чтобы защититься от случайных входов.

6. Можно провести мероприятие на сотни и тысячи человек. Для этого hoster.by готов предоставить индивидуальное решение на отдельных серверах с особо защищенным каналом, записью и хранением файлов. Кроме того, платная версия предусматривает возможность трансляции видео на свой YouTube-канал и автоматической загрузкой записей на внешние сервисы.

hoster.by не первые, кто использовал решение с открытым исходным кодом от Jitsi. Но сервис с уверенностью можно назвать самым масштабным, так как облачная инфраструктура провайдера работает в крупнейших дата-центрах страны. Прямо сейчас решение от hoster.by может обеспечить бесперебойную связь десяткам тысяч одновременных участников. Планерка на 10 сотрудников, митап на 50 человек или конференция на пару сотен — “переговорка” от hoster.by выдержит любую нагрузку.

“Сервис работает в “облаке” hoster.by, а оно масштабируется до любых размеров. Мы отслеживаем метрики сервиса и можем наращивать мощность по мере наличия у нас свободных серверов”, — комментирует Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by — “Неофициальное звание IT-страны подтверждается не в декретах, указах или выступлениях с высоких трибун, а в подобных инициативах, которые по мере своих ресурсов и специфики могут реализовывать разные компании: от хостинг-провайдеров и глобальных IT-аутсорсеров до кафе и мастерских”.