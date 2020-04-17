17 апреля военно-транспортный самолет Ил-76 МД с 32 тоннами гуманитарного груза на борту прибыл из Пекина на аэродром Мачулищи под Минском, передает БЕЛТА.

Спецрейс из Пекина организовало белорусское посольство в Китае. В составе груза – экспресс-тесты, респираторы, медицинские маски, пульсоксиметры, медицинские защитные костюмы, защитные очки, инфракрасные термометры, одноразовые медицинские перчатки.

Помощь предоставили в том числе провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай, которые установили побратимские отношения с белорусскими регионами.

Военный экипаж провел в полете суммарно более 19 часов. Общая протяженность маршрута составила более 13,5 тыс. км.

Как сообщил БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, многие китайские компании, постоянно работающие в Беларуси, активно участвуют в мероприятиях безвозмездного предоставления медицинских изделий белорусской стороне. К 15 апреля общая сумма медицинской гуманитарной помощи, оказанной китайскими компаниями, составила около 1,64 млн долларов США. Беларусь в период

эпидемии COVID-19 также направляла в Китай гуманитарную помощь, оказав, по словам главы китайской дипмиссии, большую моральную и материальную поддержку.