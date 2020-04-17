Правительство Беларуси приняло постановление о проведении субботника 25 апреля 2020 года. Постановление Совета Министров определяет и порядок перечисления средств на счёт субботника.

Как обычно, этот день предложено провести либо на рабочих местах, либо заняться благоустройством. Деньги в 2020 году пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Финансовую помощь окажут Национальному художественному музею и проекту по реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

В республиканском субботнике личное участие примут руководители государственных органов. Отвечать за республиканский субботник будет вице-премьер Владимир Кухарев.