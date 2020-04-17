В ближайшее время граждане страны получат возможность на платной основе сделать тест на коронавирус, заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает Sputnik.by.

По его словам, в страну поступила первая партия экспресс-тестов по определению антител. Большую партию ждут на следующей неделе. Их планируется передать в приемные отделения белорусских клиник для оперативного определения, болен человек COVID-19 или нет, и для разведения потоков пациентов.

«Часто звучит вопрос, можно ли где-то сделать тест на коронавирус на платной основе. Думаю, что в ближайшее время, когда методика работы с экспресс-тестами будет отработана и внедрена в широкую клиническую практику, нашим гражданам будет предоставлена такая возможность», – заявил Караник.

Тест позволяет выявить не сам вирус, а реакцию организма на вирус. Если человек заболевает, пусть даже в легкой форме, то через 5-7 дней в крови появляются антитела, которые можно выявить при помощи экспресс-теста в течение 15-20 минут, пояснил министр.

«Первые 5 тысяч для апробации методики уже прилетели. Они будут использоваться в приемных отделениях стационарах, чтобы разделить потоки движения пациентов с обычной бактериальной пневмонией и пневмонией, обусловленной другой вирусной инфекцией, и с осложнениями коронавирусной инфекции, для того, чтобы максимально не допускать пересечения потоков», – пояснил Караник.

В Минздраве рассчитывают, что на следующей неделе в Беларусь должны быть доставлены порядка 100 тысяч тестов. Они позволяют определить два типа антител – активные, которые свидетельствуют об активном инфекционном процессе, и вторые, так называемые «антитела памяти», которые свидетельствуют о том, что человек переболел и у него сформировался иммунитет.

«Я думаю, мы в ближайшее время дадим возможность. Очень надеемся, что это будет внедрено в рамках диагностики для всех пациентов с подозрением на коронавирус, с любыми признаками коронавирусной инфекции. И все пациенты с диагнозом «пневмония» будут прямо в приемном покое типироваться на наличие или отсутствие антител. Это будет уже на следующей неделе, а потом мы по мере наработки опыта предоставим эту возможность гражданам без эпиданамнеза и клиники проходить тестирование. Но об этом мы сообщим дополнительно», – сказал министр.