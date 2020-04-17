В России проверили творог разных брендов. Как оказалось, только один продукт соответствует нормам и может быть рекомендован покупателям – это белорусский «Брест-Литовск».

Исследование провел экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

Творог изучали по 30 показателям. Исследователи выясняли: подделка ли, нет ли крахмала или заменителей молочного жира, безопасен ли продукт для здоровья. В выборку попала продукция брендов «Балтком», «Брест-Литовск», «Дмитровский молочный завод», «Домик в деревне», «Избенка», «Искренне Ваш» и «Му-у».

Как показала экспертиза, нормам по концентрации молочнокислых микроорганизмов соответствует творог только двух марок – «Брест-Литовск» и «Дмитровский молочный завод». Однако в продукции последнего содержание дрожжей оказалось в 4 600 раз выше максимально допустимого техрегламентом. А в твороге «Избенка» и вовсе обнаружили бактерии группы кишечной палочки, за что вместе «дмитровским» был внесен «Росконтролем» в «черный список».

В результате только белорусский «Брест-Литовск» прошел проверки без замечаний. Творог из Бреста набрал 73 балла в тестировании и с солидным отрывом занял первое место.

«Лишь один образец по совокупности всех исследований может быть рекомендован к покупке. Это творог «Брест-Литовск», – подытожили в «Росконтроле».

Белорусские молочные продукты называли лучшими в России и раньше. В частности, на последней выставке «Продэкспо-2020» первые места взяли «воздушный» творожный сыр с зеленью и рассыпчатый творог от «Савушкина», которые выпускают в Бресте.

«Савушкин продукт» поставляет молочные продукты более чем в 30 стран мира. В общем объеме продаж экспорт занимает свыше 60%. В структуре экспортных поставок преобладают готовые к употреблению продукты: питьевое молоко, творог, сметана, йогурты и сыры.