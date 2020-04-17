Минздрав Беларуси проводит очередной брифинг по ситуации с COVID-19 в республике. Смотрите прямую трансляцию мероприятия с участием представителей ведомства.

По данным Минздрава, на 17 апреля в Беларуси проведено 86 тысяч 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

«Зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны – 342 пациента. Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Беларуси 116 детей с подтвержденной инфекцией COVID-19.