16 апреля в Минобороны Беларуси сообщили, что зафиксировали первый случай коронавируса среди служащих в белорусской армии.

Представитель министерства Наталья Гаврусик подтвердила журналистам, что был выявлен один военнослужащий, чей тест дал положительный результат на COVID-19. Парень является солдатом-срочником и проходит службу в военной части № 20193 в Борисове.

Сам инфицированный находится в военном госпитале в Минске и чувствует себя хорошо, а медики оценивают его состояние здоровья как стабильное. Служивших с ним ребят поместили на изоляцию на полигоне неподалеку, пишет Onliner.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в конце марта сообщал, что среди служащих в нашей стране не было выявлено зараженных COVID-19.