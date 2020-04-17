Большинство людей, которые вылечились от нового коронавируса в Беларуси, отказываются сейчас общаться с представителями СМИ из-за негативного отношения со стороны общества. 1-я женщина с официальным COVID-19, дизайнер Татьяна Ефремова в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассказала, с каким негативом она столкнулась после болезни.

Ефремова: «Я слышала, что я «умерла», что меня «хоронили». И даже не только это, к сожалению. Это определенное испытание. И я понимаю людей, которые сейчас не хотят общаться на эту тему, так как наряду с мощной поддержкой, благодаря которой и моя семья, и я через все прошла, я столкнулась также и с очень негативным отношением людей ко мне».

Дизайнер: «Это сейчас навалилось на весь мир, это неизвестность. Больше всего пугает неизвестность. И страх смерти. Нам же каждый день до этого не выставляли статистику по другим заболеваниям, и сколько в мире умирает людей. Если бы мы каждый день читали эту статистику, наверно, у всех бы было такое состояние, как сейчас. Когда люди просто не понимают, что происходит, и плюс – страх, он негативные мысли порождает. Я слышала, что я этот вирус привезла в Витебск. Но, напомню: не заболел ни один человек, контактировавший со мной, у всех был отрицательный результат. И слышала, что чуть ли я не террористка. И творчеством и жизнью всем не будешь мил, это нормальное явление. Однако в обстоятельствах болезни для меня это странно было. Я могу объяснить это только страхом, неизвестностью и тем, что просто люди боятся за себя. Им нужен тот, кто ответил бы за все. Во всем мире так. Это видно сейчас и на политическом уровне».