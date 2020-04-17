Глава Белорусской православной церкви накануне Пасхи обратился к верующим с просьбой не посещать храмы в связи со вспышкой коронавируса. У многих возникли вполне понятные вопросы: как отметить праздник правильно, не подвергнув опасности себя и окружающих? И как освятить куличи и яйца, не выходя из дома? Об этом mlyn.by рассказал епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.

«Не будет никакого греха, если человек останется дома»

— Сейчас мы рекомендуем молиться в домашних условиях. Не будет никакого греха, если человек останется дома и этот пасхальный день проведет в кругу семьи в молитве, — отметил епископ Антоний.

Bсе пасхальные службы будут транслироваться по телевидению в прямом эфире и на просторах Интернета.

Как освятить куличи и яйца, не посещая храм?

Подготовка к Пасхе не обходится без приготовления куличей и крашеных яиц, которые приносят в храм для освящения. Священнослужители отмечают: это важная традиция, но не основополагающая.

— Освящение происходит через призывание Господа в молитве. В связи с нынешними непростыми обстоятельствами греха не будет, если человек останется дома и освятит самостоятельно пасхальную пищу. Главное, чтобы это было сделано с верой и хорошим пасхальным настроением, — объяснил епископ Слуцкий и Солигорский. — Нужно прочитать или пропеть пасхальную молитву, святой водой окропить пасхальные яства, трижды произнеся: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Но главное — во время празднования Пасхи помнить, что в этот день Христос воскрес из мертвых и даровал жизнь каждому верующему в него человеку.

— Дай Бог, чтобы в этот день в наших семьях был мир, были только спокойные мирные разговоры о Христе, о нашей вере, — отметил епископ Антоний.

Пасхальная молитва: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». (Трижды)