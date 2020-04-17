В Беларуси ограничили торговлю нетабачными никотиносодержащими изделями, которые в быту называют жевательными смесями или паучами. Это предусмотрено постановлением Совмина от 15 апреля 2020 года № 232. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Постановление определяет, что нетабачное никотиносодержащее изделие – это изделие, содержащее сырье растительного или синтетического происхождения (за исключением табачного) и никотин, предназначенное для сосания, жевания, нюхания, другого способа потребления, при котором никотин проникает в организм, за исключением лекарственных и ветеринарных средств, жидкостей для электронных систем курения с содержанием никотина, пищевых продуктов растительного происхождения.

Документ запрещает продажу нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. Не разрешается их реализация при розничной торговле по образцам, в том числе через интернет, реализация на торговых местах рынков, реализация путем комиссионной и разносной торговли.

Нетабачные никотиносодержащие изделия не должны находиться в открытой выкладке в витринах, кроме магазинов беспошлинной торговли. Информация о них размещается только в виде перечня – с указанием наименований и цен. Демонстрировать их и рассказывать о потребительских свойствах продавец может лишь по требованию покупателя.

Новые правила вступают в силу через 3 месяца после официального опубликования постановления.