Французкие ученые установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.

Выводы исследователей из университета Экс-Марсель опубликовал портал bioRxiv, пишет obozrevatel.com.

Так, в ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. Оба образца нагрели до 60 градусов, тепло сохраняли в течение часа. Однако вирус, находящийся в нестерильном образце, способность размножаться не потерял.

Полностью «отключить» его удалось только после нагрева до 92 градусов Цельсия в течение 15 минут.

Ученые обратили внимание, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов до 60 градусов.

В этой связи биологи предположили, что для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, и выразили надежду, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.