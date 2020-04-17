Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожелали внести свой вклад в борьбу с коронавирусом и решили помочь всем нуждающимся.

После переезда в Лос-Анджелес супруги устроились в Малибу и самоизолировались.

Пара решила стать полезными для местных жителей и приняла участие в благотворительном проекте.

Супруги стали курьерами-добровольцами по доставке продуктов питания для тяжелобольных людей.

Генеральный директор благотворительной программы, Ричард Айоуб, назвал королевскую семью «открытыми людьми», которые сделали доброе дело и помогли другим водителям и курьерам.