Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал Указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании». Документ направлен на совершенствование государственной жилищной политики и создание дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье. Об этом «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, согласно указу, предметом ипотеки может выступать только жилье, которое зарегистрировано в установленном порядке, в том числе и приобретено на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, где расположено покупаемое жилье.

У банка будет возможность обратить взыскание на предмет ипотеки только в случае одновременного нарушения двух условий кредитного договора. Речь идет о задолженности, которая по основной сумме долга превышает 10 % от суммы предоставленного кредита, а также просроченной задолженности, которая по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя – более 9 месяцев).

Граждане, которые проходят срочную военную (или альтернативную) службу, смогут отсрочить погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту и процентам за пользование им на период службы.

Банки имеют первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки. Что касается требований других кредиторов, обеспеченных залогом этого жилья, то они будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка.

Меры нацелены на стимуляцию банков к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

Также отмечается, что с принятием документа упрощена регистрация залога. Необходимая информация направляется банками в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества самостоятельно.