Власти китайского города Ухань, с которого началось распространение коронавируса, заявили, что от него умерли на 3,3 тыс. человек больше, чем сообщалось сначала.

Власти заявили, что не скрывали информацию, а просто доработали статистику, пишет AP.

По новой информации, в Ухани от коронавируса умерли 4,6 тыс. человек — это на 50% больше первоначальных данных.

Власти утверждают, что медики продолжают составлять отчеты за январь и февраль, и поэтому появляется новая информация. Кроме того, только сейчас выяснили, сколько человек умерли за пределами больниц.

Президент США Дональд Трамп приостановил внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса — организация распространяла китайскую дезинформацию, что привело к большему масштабу эпидемии.

В мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, 144 тыс. умерли. Случаи заражения зафиксированы в 185 странах.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 671331, там умерли 33286 человек. На втором месте находится Испания — 184948 заболели, 19315 летальных исходов. Третье место по количеству инфицированных занимает Италия — 168941 заразился, 22170 умерли. На четвертом месте Франция — 147091 инфицирован, 17941 летальный исход. Пятое место занимает Германия, там 137698 заболели, из них умерли 4052 человека. На шестом месте находится Великобритания — 104147 заразились, 13759 человек скончались.

Китай, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса, на седьмом месте по количеству инфицированных — 83428 заразившихся, умерли 4636 человек. 29 марта Китай заявил о полном прекращении пандемии COVID-19 на территории страны. Местные случаи заражения коронавирусом в КНР практически отсутствуют, большинство заболевших прибывает из других стран.