Химвойска Минобороны Беларуси начнут дезинфекцию Минска от COVID-19

В министерстве обороны Беларуси 17 апреля сообщили, что уже на следующей неделе 170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники приступят к дезинфекции учреждений здравоохранения и объектов промышленности в Минске.

В министерстве уточнили, что цель участия военных заключается в минимизации распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

“Военнослужащие уже оснащены штатными и специально подготовленными комплектами специальной обработки, современными средствами индивидуальной защиты требуемого класса защиты и дезинфицирующим раствором”, — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Войска химзащиты провели тренировки и учения по дезинфекции.

«В настоящее время завершена подготовка личного состава, вооружения и специальной техники войск радиационной, химической и биологической защиты к выполнению задач по дезинфекции. Сводный батальон, который сформирован на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты, совершит марш в город Минск, где будет решать задачи по специальной обработке объектов Министерства здравоохранения и промышленности», — рассказал Вячеслав Старков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил.

«В ходе работ будет использоваться штатная техника и средства защиты, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил. Также будут задействованы новые образцы, которые позволят более качественно проводить работы по дезинфекции. В ходе выполнения задач подразделения 8-й бригады будут выполнять широкий спектр задач. Это обработка как зданий и объектов, как с внешней стороны, так и внутренних помещений, участков местности, дорог, техники и других объектов», — уточнил Вячеслав Старков.

По состоянию на 17 апреля, в Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны — 342 пациента. Умерли 42 человека.