Генпрокуратура запретила выпускать обычные марлевые маски: они неэффективны против коронавируса

По мнению специалистов-эпидемиологов, уровень эффективности таких изделий не превышает 10%. Тем не менее они поставлялись в больницы и аптеки, а их производство налажено в том числе и на гомельских предприятиях.

Опираясь на данные медиков, Генеральная прокуратура вынесла предписание «Беллегпрому» прекратить выпуск обычных марлевых масок без фильтрующего элемента, сообщает телеграм-канал NEXTA.

Прокуратура попросила концерн «Беллегпром» устранить нарушение и наладить выпуск масок с использованием фильтров бактериологического барьера.