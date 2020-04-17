Пандемия COVID–19 обнажила и обострила все видимые и невидимые проблемы как внутри отдельных стран, так и в межгосударственных отношениях, заставила задуматься каждого из нас о перспективах мироустройства в общем доме человечества – планете Земля; более уважительно относится к медицинским работникам, стоящим на переднем крае борьбы за наше здоровье, а тем более в нынешних, столь специфических условиях их работы.

В сложившейся сегодня ситуации вокруг каждого из нас, в целом в стране, в мире не будет лишним напомнить, что в истории человечества были эпидемии, которые по своим последствиям расценивались современниками не иначе как «величайшие Божьи кары за грехи человеческие». В числе одной из самых коварных считалась и считается эпидемия чумы 1346–1353 гг., в результате которой вымирали целые города, деревни и регионы не только Европы, о чем свидетельствуют многочисленные летописи, воспоминания современников, исследования историков. Уже само название этой эпидемии, известной у разных народов как «великая чума», «черная смерть», «моровая язва», «чумные лета» и др., говорит о её коварстве и страшных последствиях. Летописи свидетельствуют, что в некоторых местностях Европы в самый пик эпидемии «живых едва хватало, чтобы хоронить мертвых» [1, c. 168].

«Чумные лета» на Руси

О событиях «чумных лет» на Руси повествует, например, известный ученый Н.М.Карамзин в своем многотомном труде «История государства Российского». Он, ссылаясь на многочисленные источники, отмечает, что «сия жестокая язва, известная в летописях под именем чёрной смерти, началась в Китае, истребила там около тринадцати миллионов людей… В 1346 году был мор в странах Каспийских, Черноморских, в земле Ясской и Черкесской, в Орне при устье Дона…, в Астрахани и в Сарае и достиг Греции, Сирии, Египта…» [3, с. 150]. Далее Н.М.Карамзин отмечает, что эта болезнь свирепствовала на территории Руси на протяжении 1346–1353 гг. и называет наиболее пораженные чумой города: Псков, Новгород, Смоленск, Москву, Киев, Чернигов, Суздаль, а в «Глухове и Белозерске, – отмечает он, – не осталось ни одного жителя» [3, c. 152]. По его же словам, многие города опустели в Германии, Франции, Англии. Например, в Лондоне на одном лишь кладбище было похоронено 50 тысяч человек [3, с.150].

Рассуждая о борьбе со столь страшной смертельной заразой, Н.М.Карамзин обращает внимание на поведение людей в экстремальных условиях. Он отмечает, что, несмотря на величайшую опасность заразиться чумой, находились люди, которые «изъявляли великодушие: не только своих, но и чужих мертвецов носили в церковь; служили панихиды и с усердием молились среди гробов. Другие … отказывали церквам свое богатство…, питали, одевали нищих и благодеяниями готовились к вечной жизни. Одним словом, думали, что всем умереть должно. В сих обстоятельствах несчастные псковитяне звали к себе архиепископа Василия благословить их вместе с ним принести жертву моления Всевышнему. Как достойный пастырь церкви, он спешил их утешить, презирая опасность» [3, с. 151].

Не без презрения Н.М.Карамзин говорит о тех людях, которые, воспользовавшись общенародной трагедией, пытались разбогатеть на людском горе. Сперва они «служили умирающим в надежде воспользоваться их наследством», а «когда же увидели, что … в самом имуществе зараженных таится жало смерти, тогда и богачи напрасно искали помощи» [3, c. 151].

Подводя итоги своим исследованиям и рассуждениям о последствиях «черной смерти», Карамзин замечает: «От Пекина до берегов Евфрата и Ладоги недра земные наполнились миллионами трупов, и государства опустели» при этом «везде гибло более молодых людей, нежели старых» [3, с. 150, 152].

«Эпидемическое единство» средневековой Европы

Распространение и трагические последствия «черной смерти» в Западной Европе обстоятельно исследует известнейший российский историк И.М.Кулишер в своей работе «История экономического быта Западной Европы»[4;5].Он отмечает, что распространение чумы началось в конце 1346 – первой половине 1347 г. на территории Юго-Восточной Европы, куда она была занесена на торговых судах, возвращавшихся с Востока в города у Средиземного моря (Геную, Амальфи и др.). В конце 1347 – 1348 гг. уже все территории Италии, Испании и Франции были охвачены чумой. В 1348–1349 гг. чума распространилась по территории Германии, Португалии, в меньшей мере – Польши, Великого княжества Литовского, Скандинавии. Говоря о загадочно быстром распространении чумы, один из летописцев отмечал: «…Где бы ни приставали корабельщики, повсюду все, кто ни приходил с ними в сношения, умирали, как будто бы их дыхание заключало в себе смертельный яд» [4, c. 172].

Невольным «виновником» эпидемии «черной смерти» в островной Англии считали корабль, прибывший в июне 1348 года в один из ее портов. В трюме корабля оказались крысы – основные переносчики чумы. Вскоре «черная смерть» распространилась по всей территории Англии. Один из местных монахов свидетельствовал: «Чума уносила тысячи мужчин и женщин, причем делала это так быстро, что некому даже было оттаскивать трупы на кладбище» [2, c. 131–132].

В сложившейся ситуации некоторые летописцы, потеряв всякую надежду на личное выздоровление, но веря в победу человека над «черной смертью», стремились передать для новых поколений пережитое. Так, один ирландец-монах оставил после себя следующую жизнеутверждающую запись: «Чтобы написанное не исчезло вместе с писавшим, и не погиб труд вместе с трудившимся, я оставляю пергамент для продолжения его на случай, если бы кто из племени Адама избежал этого мора и стал продолжать труд, который я начал» [4, c. 172].

По всей Европе чума косила всех, несмотря на титулы и должности, социальное положение и национальность. От нее старались убежать императоры и короли, члены правительств и городских советов, судьи и духовенство; бежали многие врачи и аптекари. Но были и те, кто оставался на своем месте, исполняя профессиональный долг, но очень часто и они погибали.

Исследователи обратили внимание на то, что в прибрежных районах Нидерландов, где местные жители традиционно в пищу употребляли больше рыбы и квашеной капусты, смертность от чумы была сравнительно ниже.

За 1346–1351 гг. «черная смерть» унесла не менее одной трети населения Европы, а во Франции и Англии – до половины всех жителей [4, с. 172]. Таково печальное «эпидемическое единство Европы» – одна из самых больших трагедий в ее истории.

В поисках причин возникновения и распространения чумы современники высказывали самые невероятные предположения. Одни считали эпидемию как Божью кару за зло, воцарившееся в мире, пытаясь замолить свои и чужие грехи. Другие обвиняли представителей еврейского населения, которые, мол, умышленно отравляли источники питьевой воды и колодцы. Такие надуманные обвинения приводили, порой, к страшным еврейским погромам. Так, Н.М.Карамзин отмечает: «В Париже отчаянный народ требовал казни всех евреев, думая, что они сыплют яд в колодези» [3, с. 150]. Во время погромов многие евреи находили спасение на территории Польши и Великого княжества Литовского, жители которых оказались более толерантными и гостеприимными [1, с. 169].

Но катастрофа, вызванная чумой – результат сочетания целого ряда факторов: социально-экономических (голод, антисанитария и другие болезни) и политических причин, приводивших часто к продолжительным и кровопролитным войнам. Так, начало распространения «черной смерти» в Европе некоторые историки связывают с 1346 годом, когда монгольское войско, где свирепствовала эпидемия чумы, при осаде городов Крымского полуострова, преднамеренно забрасывало трупы, поражённые этой болезнью в стан оборонявшихся. Вырвавшиеся из осажденного города на галерах доплывали до берегов Средиземного моря, увозя с собой и страшную болезнь до Италии, Франции, Испании и других территорий [1,с.168].

Естественно, человечество извлекло некоторые уроки из последствий «черной смерти». Например, И.М.Кулишер в обобщенном виде сводит эти уроки к следующему.

Были предприняты меры по улучшению качества питания населения: больше стали употреблять рыбы, овощей, фруктов, а также чая и кофе. В рационе питания широко стала употребляться квашеная капуста. Всё это вместе взятое значительно усилило сопротивляемость человеческого организма к заболеваемости.

Появились новые средства лечения вместо прежних, порой совершенно непригодных и даже вредных. В числе новых – опий, ревень, хинная кора, привозимые из Индии, Юго-Восточной Азии. Начал применялся спирт, как основа для изготовления целого ряда лекарств, а также в качестве дезинфицирующего средства. Открывались аптеки. Совершенствовалась подготовка врачей.

Важнейшей мерой предупреждения появления и распространения эпидемий явилась практика введения карантина для судов, приходивших с Востока, больных и даже целых городов и местностей, охваченных эпидемией. Города, в которых начиналась эпидемия, окружались кордоном, и прекращалось всякое сообщение их жителей с внешним миром. За этим строго следила специально назначаемая местными властями охрана. В ряде стран за крупными городами выстраивались специальные бараки, где помещались заболевшие, которым, под угрозой смертной кары, запрещалось выходить за их пределы. Бараки сохранялись после эпидемий и содержались в постоянной готовности принимать инфицированных больных на случай новой эпидемии [5, с. 14–15].

Перечисленные И.М.Кулишером меры борьбы с чумой многовековой давности вполне вписываются в принимаемый комплекс мер борьбы с сегодняшней коронавирусной эпидемией, которая по своей коварности и психологическому воздействию на человека вполне может претендовать на своеобразную «репетицию» биологической войны. Остудить головы потенциальных изобретателей и пропагандистов такой войны (не доведи Бог её развязывания!) в известной мере сможет обозначившееся «эпидемическое единство» планеты Земля – общего дома человечества.

Литература: