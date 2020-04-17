В Гомельском областном суде будут судить мозырянина, обвиняющегося в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство.

Осенью 2019 года в дачном доме в Мозырском районе 61-летний мужчина выпивал со своим знакомым, затем у них развязался конфликт. В итоге мозырянин убил собутыльника с особой жестокостью: 53 раза ударил ножом, металлической кочергой, ногами и руками, сообщает издание Сильные Новости.

Выяснилось, что это не первое его нападение на человека. В марте 2018 года он пытался задушить таксиста, потому что его не устроила сумма оплаты за перевозку. Мозырянин набросил на шею таксиста кабель автомобильного зарядного устройства. В тот момент в машине рядом с ним находилась знакомая, которой удалось остановить попытку убийства, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.