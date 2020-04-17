Белоруска Татьяна Ткачева – среди победителей World Press Photo

Наша соотечественница попала в список финалистов с работой «Между правом и стыдом» — это истории женщин, которые сделали аборты по разным причинам.

Объявлены победители 63-й международной премии фотожурналистики World Press Photo. Среди финалистов на втором месте в категории «Портреты» оказалась белорусский фотограф Татьяна Ткачева. Об этом она сообщает на своей странице в Фейсбук.

Ее работы «Между правом и стыдом» — это истории женщин, которые сделали аборты по разным причинам.

Татьяна Ткачова — документальный фотограф. Родом из Могилевской области. Победитель конкурсов Vilnius Photo Circle, «Точка на карте». Участница групповых выставок. Работы Татьяны публиковались в Imena, «Такие дела», Bird in Flight, The Guardian. В настоящее время работает фотографом в газете «Звязда», сообщает пресс-служба БАЖ.

Фотографией года по версии WPP стала работа сотрудничающего с агентством Франс Пресс японца Ясуеси Тиба.

На фотографии запечатлена акция протеста в Судане против правительства, пришедшего к власти в результате военного переворота. Снимок был сделан в июне 2019 года, пишет ВВС.

Молодой человек в центре фотографии читал стихи, а другие освещали его мобильными телефонами. Жюри пришло к выводу, что фотография отражает силу молодости и искусства.