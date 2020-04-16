Комитет государственной безопасности Беларуси, по информации СМИ, задержал начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову. Однако получить подтверждение или опровержение такой информации не удалось ни в КГБ, ни в «Минскконцерте».

Чиновница, как сообщается, подозревается в получении взятки в сумме 500 рублей. Она должна была «решить вопрос» о победе одной компании в конкурсе на световое оформление мероприятия.

Также сообщается, что вместе с Жаббаровой силовики задержали директора «Минскконцерта» Андрея Микуцевича. Против Микуцевича выдвинули аналогичные обвинения. Сумма полученной им взятки составила 3 500 рублей.