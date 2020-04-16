По данным Минздрава, на 16 апреля в Беларуси официально зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов.

Таким образом, по официальным данным, за сутки число новых случаев заражения выросло на 476 человек.

Сообщается, что в 24 лабораториях провели 81 тысячу 246 тестов на коронавирусную инфекцию.

Начальник главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юрлиц Минздрава Александр Пацеев во время стрима на YouTube-канале сообщил, что в Беларуси 116 детей с подтвержденной инфекцией COVID-19.

«Почти все дети переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Все дети с инфекцией COVID-19, дети — контакты первого и второго уровней с респираторными симптомами находятся в стационарах. Детей в тяжелом состоянии на ИВЛ в республике нет», — сказал Александр Пацеев.

Он также назвал начальные симптомы СOVID-19 – лихорадка (у 80% населения), озноб (40 % населения), кашель, диарея или боль в животе, сильная боль в мышцах как при гриппе.