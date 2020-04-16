В обращении горисполкома к пинчанам и гостям города говорится:

«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов государственные органы санитарного контроля обращаются к пинчанам: не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей; в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район».

Также сообщается, что дополнительно на въездах в Пинск будут дежурить экипажи ГАИ с медработниками. Они будут проверять состояние здоровья пассажиров, а также «предотвращение передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находиться на самоизоляции».

С вопросом, с чем связаны такие меры, корреспондент Медиа-Полесья обратился к начальнику отдела идеологической работы и по делам молодежи Валентине Кулак. Руководитель прокомментировала:

— Сейчас будут выходные дни, праздничные дни, люди захотят, наверное, к своим родственникам, к родителям ехать. Это — очередная напоминающая информация, что в этот момент надо побыть немножко дома.

— Жители района могут в город попасть?

— Конечно. Что там написано, что комендантский час? Там просто рекомендация. Если какой-то будет транспорт идти, может, кому-то плохо, может, температуру измерить на въезде в город и всё. Обыкновенные мероприятия профилактические.