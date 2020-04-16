В Махачкале умерла беременная 27-летняя жительница Дагестана, зараженная коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова, передает ТАСС в четверг, 16 апреля.

По словам представительницы республиканского Минздрава, женщину на 17-й неделе беременности госпитализировали в тяжелом состоянии из города Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. «У девушки диагностировали COVID-19 и двухстороннюю пневмонию», — добавила собеседница агентства.

В России, по последним данным, зафиксировано в общей сложности 27 938 случаев заражения коронавирусом.