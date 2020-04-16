Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил подготовку к празднованию Дня Победы из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, для того, чтобы провести парад 9 мая, подготовка к нему должна быть начата «прямо сейчас», что невозможно из-за продолжающегося роста зараженных коронавирусом в России.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет к 9 мая, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — отметил российский президент.

При этом Путин надеется, что парад на Красной площади все же состоится в этом году, когда отступит угроза коронавируса.

«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, разумеется, в нынешнем, 2020 году», — добавил Путин.

На сегодняшний день в России зафиксировано почти 28 тысяч случаев коронавируса. От инфекции умерли 232 человека.