На пороге надвигающегося коронакризиса белорусы остались беззащитны перед угрозой увольнения. Государство больше не имеет возможностей вмешиваться в рынок труда, а регулирующие его институты у нас не работают.

Белорусским властям всегда удавалось вмешиваться в рынок труда и любой ценой сохранять высокую занятость. Все прошлые кризисы нашей стране удавалось переживать, не сильно теряя в занятости. Безработица оставалась в пределах 5-6%. В чем секрет такого успеха, «Ежедневнику» рассказал экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

Во-первых, в недавнем прошлом госсектор являлся основным работодателем, и властям было легко переложить на предприятия функции социальной защиты. «Государственным предприятиям предъявлялись неформализованные требования по сохранению занятости», — отметил эксперт.

Когда наступал кризис, предприятия продолжали платить работникам незаработанные деньги, пользуясь дотациями из бюджета. А если денег не хватало, людей переводили на неполный рабочий день или отправляли в неоплачиваемые отпуска, формально сохраняя прежние цифры по занятости.

Последние 10 лет государство теряло власть над рынком труда

Со временем кормить предприятия бюджету оказывалось все сложнее, дотации сокращались. А значит, возможностей держать избыточное количество работников у организаций убавилось.

«Предприятия столкнулись с более жесткими бюджетными ограничениями. В целях повышения своей эффективности они были вынуждены так или иначе уменьшать издержки на труд. Правда, основном сокращение занятости происходило за счет увольнения людей пенсионного возраста. Это щадящее решение», — считает Глеб Шиманович.

Начиная с 2010 года госсектор потерял 18% своей рабочей силы. Сегодня на рынке труда доминируют частные предприятия.

Теперь работников защитить некому

Все это значит, что государство больше не имеет возможностей активно регулировать сферу занятости, а институты, призванные делать это вместо него на свободном рынке, в Беларуси так и не заработали. «Пособие по безработице, профсоюзное движение, минимальная заработная плата, система обеспечения исполнения контракта не играют важной роли в современной Беларуси», — сказал экономист.

Абсолютно уязвимыми белорусских тружеников делает система срочных трудовых договоров, позволяющая легко уволить работника по истечении кратковременного контракта. И в случае необходимости компании начнут активно этой возможностью пользоваться.

Страна медленно и незаметно погрузилась в новую трудовую реальность, в которой ничто не способно защитить белоруса от потери работы. Полноценно осознать эти перемены нас заставит любой сильный макроэкономический шок.

Однако чувствовать неладное граждане начали еще тогда, когда новым кризисом даже не пахло. Глеб Шиманович рассказал об опросе населения 2019 года, в котором потеря работы названа третьей по остроте социально-экономической проблемой. Более остро людей волновали только их низкие доходы и рост цен.

Неужели государство не способно предотвратить беду?

Экономист уверен, что уже в ближайшие месяцы мы увидим существенный рост безработицы. Ее масштабы будут зависеть от глубины и продолжительности экономического спада, однако каким-то образом предотвратить рост безработицы государство не способно.

К предположению, что власти попробуют «приказать» частникам не увольнять работников, Глеб Шиманович отнесся скептически. Если с крупными, активно сотрудничающими с государством компаниями и удастся договориться, то с мелким бизнесом сделать это нереально.

Единственное, что способно сделать государство – это поддержать людей, теряющих работу. «Сейчас стоит задача социальную функцию выполнять напрямую. Не через рынок труда, а через социальную политику государства», — подчеркнул эксперт.

Для этого, во-первых, необходимо переформатировать пособие по безработице и увеличить его размер. «Условия получения этого пособия достаточно жесткие, они требуют активного участия получателя в поиске работы, в оплачиваемых работах, которые предлагает государство. Благодаря этому пособие не будет искажать стимулы населения к поиску работы», — уверен экономист.

Также существует адресное пособие для людей, находящихся за чертой бедности. Сейчас оно невостребованное потенциальными получателями, но если в результате кризиса начнется рост экстремальной бедности, то это пособие станет более привлекательно.

В случае большого всплеска безработицы государству будет необходимо направлять деньги на создание временных рабочих мест, например, создавать инфраструктурные проекты, позволяющие вовлекать неквалифицированные трудовые ресурсы.

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Надвигающийся кризис может оказаться затяжным и восстановление после него очень долгим. И в этом случае белорусским гражданам остается надеяться, что государство возьмет на себя непривычную роль защитника неработающих.