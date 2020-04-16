Тающие ледники в Норвегии, отступая, открыли древний горный проход и сотни исторических артефактов, принадлежавших викингам.

Исследователи впервые заметили перевал в 2011 году и с тех пор внимательно изучают это место, сообщает mir24.tv со ссылкой на Antiquity.

Древние люди, которые там проходили, оставляли после себя множество предметов. Благодаря слою льда они прекрасно сохранились. Ученые датировали их и определили, что горный проход использовали с римского железного века (300 год нашей эры) до эпохи викингов (1000 г.н.э.).

В число находок археологов вошли подковы, конские снегоступы, кости вьючных лошадей, обломки саней и трость, исписанная рунами, а также утварь путешественников (ножи, сосуды, деревянная игра, жестяная коробка и даже прялка). Кроме того, удалось обнаружить синюю текстильную материю, рукавицу викинга, обувь и целиком сохранившуюся римскую тунику. Некоторые предметы до сих пор не удалось идентифицировать, поскольку ученым не с чем их сравнить.

«Сохранность объектов, лежавших подо льдом, просто ошеломляет. Как будто они были потеряны совсем недавно, а не столетия или тысячелетия назад», – отметил автор научной работы Эспен Финстад.

Ученые предположили, что по этому перевалу люди добирались до сельскохозяйственных ферм, построенных выше в горной местности. Также возможно, что торговцы вывозили такие товары, как оленьи рога и шкуры, за пределы Норвегии.

Чтобы не заблудиться, на маршруте расположили опознавательные знаки – пирамидки или горы камней. На перевале также располагался постоялый двор. Исследования показали, что люди пользовались этой горной дорогой на протяжении 700 лет. Но со временем она была заброшена. Ученые пришли к выводу, что на это мог повлиять целый комплекс причин: экономический спад, климатические изменения, опустошительные пандемии позднего Средневековья (в том числе Черная смерть). Когда жизнь в Норвегии вошла в нормальное русло, про перевал уже давно позабыли.

Археологи отметили, что ледники в этом регионе продолжают таять, а значит – откроются новые исторические ценности.