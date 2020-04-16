Вторую неделю круглосуточно из-за распространения коронавируса в районе пункта пропуска Редьки на границе с Российской Федерацией проводится контроль потока транспортных средств со стороны Российской Федерации.

Работники Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии и Дубровенского районного центра гигиены и эпидемиологии, а также сотрудники ГАИ и транспортной инспекции дежурят на границе посменно.

– На каждого въезжающего в нашу страну заполняют анкету, ему вручают памятку по самоизоляции сроком на 14 дней, разъясняют требования Постановления Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», – рассказала врач-гигиенист (заведующий отделом) отдела гигиены Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дина Осипенко. – Информация по всем прибывшим в Беларусь с указанием точных адресов и контактных телефонов направляется в областные центры гигиены и эпидемиологии для контроля самоизоляции.

За это время граждан с повышенной температурой или признаками респираторной инфекции выявлено не было. Круглосуточный санитарный режим на границе продолжится.