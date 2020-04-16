Количество заразившихся коронавирусом в Оршанском районе выросло более чем в два с половиной раза за двое суток.

Как сообщает сайт Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии по состоянию на 15 апреля в этом районе зарегистрировано уже 40 случаев COVID-19, тогда как 13 апреля их было только 15. Таким образом, с понедельника количество заразившихся коронавирусом выросло в 2,67 раза.

Большинство новых случаев – это выявленные контакты 1 и 2 уровней, сообщает местный ЦГЭ. Из больницы после лечения выписали двух человек, переболевших COVID-19, один пациент, как уже сообщали «ННВ» умер.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией появился в Глубоком. Как пишет газета «Веснік Глыбоччыны», это студент одного из ВУЗов Витебска, которого отправили на родину, как имевшего контакт второго уровня. На самоизоляции он пробыл четыре дня, после чего у молодого человека начался сухой кашель и поднялась температура. Студента тут же поместили в отдельный бокс инфекционного отделения Глубокской центральной районной больницы. В этот же день у него взяли тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным.

Сегодня по информации того же издания волонтеры из Минска передали Глубокской центральной районной больнице два кислородных концентратора. Аппараты установили в палатах интенсивной терапии реанимации. Всего же для ЦРБ уже успели собрать более 21 000 рублей благотворительной помощи.