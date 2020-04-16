28 апреля у православных христиан в этом году – день поминовения усопших.

Несмотря на то, что глава Белорусской Православной Церкви митрополит Павел накануне Пасхи призвал верующих молиться дома, а также отказаться от посещения кладбищ на Радуницу, наверняка найдется немало тех, которые все же решатся отдать дань традиции, соблюдая установившийся ритуал.

Ежегодно в такой день тысячи семей направляются из разных уголков Беларуси и зарубежья в зоны отчуждения и отселения, появившиеся на карте нашей страны после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Там они обязательно посещают кладбища, где наводят порядок и поминают своих предков. Процедура проведения мероприятия, давно отработанная, ныне требует корректив.

Так администрация зон отчуждения и отселения по Краснопольскому району Могилевской области предупреждает население о необходимости учитывать ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Рекомендуется посетить места захоронений в один из дней с 25 по 28 апреля с 9.00 до 17.00, чтобы избежать массового скопления людей. Сделать это можно без оформления специального разрешения.

Чтобы не омрачить свое пребывание на родине предков, тем, кто собрался ее посетить, надо запастись медицинскими масками для лица, перчатками и антисептиками. Следует минимизировать время пребывания в зоне, исключить употребление продуктов питания на кладбище, чаще дезинфицировать руки.