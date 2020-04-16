Доступ в Интернет имеют 99 % белорусских учреждений образования. Такие данные, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА, привела первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова во время онлайн-конференции.

Она отметила, что работать с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) помимо учителей информатики готовы 85% преподавателей.

В свою очередь начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова добавила, что свыше 90% учреждений образования имеют скоростной Интернет, более 85% технически готовы начать обучение удаленно.

Минобразования предлагает перевести желающих обучаться удаленно на индивидуальный план обучения. В таком случае преподаватель будет на связи с ребенком, обеспечивая его основным объемом изучаемого материала, взаимодействуя с ним интерактивно и предоставляя ему возможность самостоятельно проработать материал.

Как школьник будет связываться с учителем, зависит от учреждения образования. Предлагаются следующие каналы взаимодействия: электронная почта, сайт учреждения образования, Skype или Viber. Школы также будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения с учетом своих возможностей и специфики. То же самое касается выставления отметок — текущей, четвертной, годовой.

И.Каржова также добавила, что около 40% учащихся готовы сесть за парту и продолжить обучение в четвертой четверти. Для них учебный процесс будет организован в традиционном режиме. В этом преподавателям помогут рекомендации Национального института образования по внесению корректировок в учебные планы на четвертую четверть.

Решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава.