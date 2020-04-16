При бессимптомном течении как пневмонии, так и коронавирусной инфекции пациенты будут направляться на лечение домой, где их будут периодически посещать медики.

Министерство здравоохранения Беларуси приняло приказ, меняющий порядок оказания медпомощи некоторым пациентам с внебольничными пневмониями и коронавирусом, копия документа есть в распоряжении Sputnik.

Приказ от 15 апреля 2020 года №433 «Об организации медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией с нетяжелым течением, не связанной с инфекцией COVID-I9 и пациентам с инфекцией COVID-I9 в амбулаторных условиях» закрепляет те новшества в оказании помощи таким категориям пациентов, которые уже применялись в стране.

Так, в документе указано, что больных пневмонией легкой формы и бессимптомной коронавирусной инфекции направят на лечение амбулаторно, то есть домой.

К пациентам должны будут приходить медики – к тем, у кого пневмония, не реже раза в три дня, а к инфицированным коронавирусом – три раза за две недели. Медперсонал будет осматривать пациентов, выдавать им лекарства и, в случае необходимости, вызывать бригаду для направления в стационар.

Также медперсонал должен будет взять у пациента расписку о том, что он в курсе важности лечения. Напомним, что инфицированные COVID-19 также обязаны находиться на самоизоляции по месту жительства.

Как указано в документе, лечение таких пациентов на дому «снижает нагрузку на систему здравоохранения при лечении пациентов с инфекцией COVID-19, состояние которых не требует оказания медицинской помощи в больничных организациях здравоохранения».