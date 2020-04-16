Некоторые белорусские банки в условиях вызванного коронавирусом кризиса начали приостанавливать выдачу кредитов и даже прием вкладов. Так, о временной приостановке приема заявок на предоставление кредитов и прием вкладов сообщает СтатусБанк.

В банке такие меры объяснили неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает infobank.by.

Приостанавливают выдачу кредитов и другие банк. Например, БТА Банк с 19 марта приостановил кредитование физлиц.

В БПС-Сбербанке приостановлены все партнерские программы с застройщиками, которых раньше было достаточно много. Также здесь больше не оформляются новые карточки рассрочки «КартаFUN» и «FUN Platinum» и потребительский кредит «Учимся вместе».

РРБ-Банк приостановил оформление кредитов «Доступный плюс», «6 месяцев», «12 месяцев» и «Рефинансирование».

С сайта Белагропромбанка исчезла информация о рефинансировании потребительских кредитов, кредитных картах «Visa Instant» и «Крэдытка са знiжкай», о кредите на строительство индивидуального жилого дома или квартиры, на приобретение домокомплектов.

На сайте Белгазпромбанка больше не найти информации об «ON-кредите» и программе рассрочки на приобретение автомобилей Nissan и Volvo.

Франсабанк 7 апреля приостановил прием кредитных заявок приобретение и рефинансирование недвижимости, а также на приобретение машиноместа.

Банк БелВЭБ больше не выдает кредитов «Лагодны», «Дабрабыт», «Удалы разлiк» и «Уласная маёмасць».