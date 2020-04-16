Трогательную акцию в поддержку белорусских врачей провели в минском «Динамо». Перед матчем пятого тура против «Неман» футболисты вышли на поле в майках, на которых написано «#дзякуй дактарам», пишет TUT.BY.

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. Более 300 медработников заразились коронавирусом.

Матч проходит в Минске при очень малом количестве зрителей. Чемпионат не приостановлен, более того, в ближайшие дни стартуют турниры в первой и второй лигах.