Компания Facebook создаст изолированную симуляцию своей платформы с ботами вместо реальных пользователей, чтобы обнаружить слабые места своей платформы, сообщает The Verge.

«Теневой» Facebook будет максимально похож на настоящую соцсеть. Симуляция будет работать на том же коде, что и оригинальная платформа, но вместо реальных пользователей там будут боты, имитирующие поведение людей. С их помощью компания надеется обнаружить дефекты в настоящей системе, которые приводят к утечкам данным пользователей.

Например, создание ботов-мошенников, которые смогут получить доступ к персональным данным других ботов после какого-либо обновления в симуляции, поможет предотвратить кражу сведений реальных пользователей хакерами.