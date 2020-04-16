Бывшего руководителя ЗАО «Интэкс» Викторию Аверьянову обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следователей, ЗАО «Интэкс» не уплатило налогов на сумму 892 тыс. рублей в течение 2009-2015 гг. В сообщении СК указывается, что по указанию Аверьяновой ее подчиненные изымали часть наличности из кассовых аппаратов. Далее в кассовые аппараты вносились ложные сведения, составлялись ложные кассовые отчеты.

Виктория Аверьянова была объявлена в розыск и в сентябре 2019 года задержана в России, где проживала в то время. В декабре ее экстрадировали в Беларусь.

Следствие наложило арест на ее имущество на сумму свыше 1,4 млн рублей. «В ходе следствия женщина свою вину отрицала, однако после ознакомления с материалами уголовного дела под тяжестью изобличающих доказательств вину в содеянном признала», — сообщает СК.

Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Дело передано прокурору для направления в суд.

Компания «Интэкс» управляла минскими клубами «Мэдисон», «Африкана» и «Табу».

Виктория Аверьянова – дочь известного некогда в Беларуси бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2017 году по делу об уклонении от уплаты налогов были задержаны несколько человек, в том числе директор ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд» (эти бизнесы контролировал Аверьянов).

Сам бизнесмен переехал в Германию. Беларусь добивается его экстрадиции.