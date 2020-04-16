Белоруска сделала сайт со списком сервисов, которые открыли бесплатный доступ к своим ресурсам в период пандемии коронавируса, сообщает «Минск-Новости».

Девушка по имени Алина сейчас живет в Ирландии. Так как в этой стране уже месяц действует карантин, белоруска решила провести время в изоляции с пользой и создала сайт freeDuringCovid19.site.

На сайте есть онлайн-кинотеатры, обучающие платформы, электронные библиотеки, игры, фитнес-приложения и многое другое. Все это размещено в тематических разделах: «Образование», «Кино», «Книги», «Игры», «Бизнес», «Здоровье», «Онлайн-сцена» и «Разное».