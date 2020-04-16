Авиакомпания «Белавиа» сообщает на своем официальном сайте о частичном возобновлении рейсов в Италию в апреле.

Выполнение рейсов из Минска в Милан и обратно было приостановлено c 12 марта по 15 апреля, а по маршруту Минск — Рим — Минск с 16 марта по 15 апреля.

На сайте есть пояснение, зачем потребовалось возобновлять авиасообщение со страной, находящейся в карантине по причине массовой заболеваемости населения COVID-19.

«С целью удовлетворения спроса пассажиров на перелеты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным причинам», — проинформировали в компании.

В ближайшее время самолеты «Белавиа» выполнят рейсы по следующим маршрутам:⠀

Минск — Рим — 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Минска в 09.45 — прибытие в Рим в 11.40 (время местное).

Рим — Минск — 17 апреля, 24 апреля, 1 мая. Вылет из Рима в 12.40 — прибытие в Минск в 16.35 (время местное).

Минск — Милан — 2 мая 2020. Вылет из Минска в 10.15 — прибытие в Милан в 12.00 (время местное).

Милан — Минск — 2 мая 2020. Вылет из Милана в 12.50 — прибытие в Минск в 16.30 (время местное).

Италия находится на третьем месте по количеству заболевших и на первом по летальности заболевания COVID-19. В стране 165155 заболевших, 21645 смертей, 38092 выздоровления.