Правительство Беларуси запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предлагается через крупные госбанки направить на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.

«Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики», — говорится в сообщении.

В четверг состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию в формате видеоконференции.