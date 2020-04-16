15 апреля компания Apple провела онлайн-презентацию 4,7-дюймового iPhone SE нового поколения. Бюджетный смартфон станет наследником первого SE, который был выпущен в 2016 году.

Как пишет TJ, iPhone SE второго поколения внешне напоминает iPhone 8, но логотип компании на задней крышке расположен по центру, как в последних моделях iPhone. Корпус аппарата защищен от пыли и влаги по стандарту IP67: его можно погружать в воду на глубину в один метр сроком до получаса.

Новый смартфон Apple получил Retina-дисплей с разрешением 1334*750 пикселей от iPhone 8. Экран может подстраивать температуру под окружение, а также поддерживает виброотдачу Haptic Touch. Также устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев Touch ID, от которого Apple отказалась в последних моделях iPhone. При этом установленный в новом SE датчик работает вдвое быстрее, чем в SE первого поколения.

Новый iPhone SE работает на базе процессора A13 Bionic, которым оснащаются iPhone 11. Этот чип позволяет использовать возможности машинного обучения, например, позволяет снимать портреты с эффектом размытия фона, хотя смартфон получил простую основную камеру с одним 12-Мп широкоугольным модулем и апертурой F/1.8 (в Apple называют камеру нового SE лучшей в мире среди одномодульных).

Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi и быструю проводную зарядку на мощности до 18 Вт. Батарею iPhone SE можно зарядить на 50% за 30 минут, но для этого потребуется приобрести специальный адаптер вместо штатного.

Старт продаж нового iPhone SE намечен на 24 апреля. Аппарат будет доступен в белой, черной и красной (Product RED) расцветках.