По поручению президента страны Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы.

В круг лиц, подпадающих под амнистию, включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания

наказания на один год. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 апреля 2020 года на специальном совещании по вопросам амнистии и помилования.

Глава государства отметил, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги.

«Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства», – сказал он.

«По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще, не то что отпускать, а сокращать им срок», – подчеркнул Александр Лукашенко, поручив составление данного списка

заместителю главы Администрации президента Ольге Чуприс.