Британский космический аппарат BepiColombo сделал несколько фотографий Земли, когда пролетал мимо нашей планеты на пути к Меркурию. На них запечатлен район Южной Атлантики с высоты 12700 километров, сообщает mir24.tv со ссылкой на The Daily Mail.

Путешествие BepiColombo началось в октябре 2018 года и должно завершиться в 2025-м. Ему предстоит шесть раз пролететь мимо Меркурия и дважды – мимо Венеры.

Аппарат движется по сложной траектории, используя гравитацию планет, чтобы выйти на нужную орбиту. Он оснащен большим количеством научных аппаратов, а также камерами.

Меркурий – одна из самых загадочных и малоизученных планет Солнечной системы. Прибыв к нему, BepiColombo выпустит на его орбиту два спутника: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. Им предстоит исследовать магнитное поле и картографировать поверхность Меркурия, а также изучить его взаимодействие с Солнцем.