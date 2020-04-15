Ситуация в Беларуси крайне тревожная.

Довольно многие думают, что их это не коснется. Достаточно пройтись по магазинам, проехаться в городском транспорте и посмотреть, сколько людей ходят без масок, без особой нужды проводят совместный отдых и т.д. (автор этих срок уже три недели в самоизоляции).

Мы играем в «русскую рулетку», выбрав экстремальный подход к жизни, надеясь, что авось пронесет.

Видимо люди верят, что если и коснется их коронавирус COVID-19, то врачи вылечат. Они не понимают — врачи не Боги. Они такие же люди, как и больные к ним поступают.

Это серьезный и высокоинтеллектуальной вирус, который будет ходить по кругу, пока каждый человек в какой-то степени не переболеет. До вакцины ещё далеко.

К сожалению, мы уже не можем изменить ситуацию с распространением COVID-19, но я верю в то, что каждый может своими действиями повлиять на его результат распространения.

Надо отдать должное врачам, что они продолжают бороться с нашим невежеством, халатностью, беспечностью, легкомыслием.

Следует усвоить одно – вирус уже вокруг тебя.

Принимай решение самостоятельно, как себя вести в экстремальной ситуации, не дожидаясь, когда по телевизору объявят о карантине.

Сейчас началась последняя неделя перед величайшим христианским праздником Пасха. Уверен, что многие устремятся в церковь.

Я хочу обратиться ко всем христианам словами Иисуса Христа: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.» (Евангелие от Матвея Гл.7 ст.12.).

Я поддерживаю врачей и призываю к самоизоляции, прекратить всякие ненужные движения по городу, общественным местам, при необходимости выходить в магазин, но с соблюдением дистанции и мер безопасности.

Давайте прислушаемся к словам врачей и поддержим их в этот мужественный момент, когда они первыми становятся на линии огня вируса, сохранив себе и им жизнь.

Олег Волчек, православный,

руководитель правозащитного центра

«Правовая помощь населению»