По состоянию на утро 15 апреля в России подтверждены 24490 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших выросло на 3388 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Большинство случаев коронавирусной инфекции выявлены в Москве (+1774 человека за сутки), Подмосковье (+272), Мурманской области (+137).

За сутки умерли 28 человек, у которых был обнаружен коронавирус. С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 198 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Всего выздоровели 1986 человек (+292 человека за сутки).

По состоянию на 14 апреля, в России проведено более 1,517 миллиона тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.

Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах России, кроме одного — республики Алтай.