Прокурор Островецкого района санкционировал принудительное медосвидетельствование 12 человек.

Эти люди были определены среди других как контакты первого уровня по COVID-19, но отказались от тестов. В результате врачебно-консультационная комиссия Островецкой ЦРБ вынесла заключения о необходимости принудительного медицинского освидетельствования этих лиц в стационарных условиях.

Учитывая высокую вероятность инфицирования коронавирусом, прокурор Островецкого района Алексей Томченок санкционировал это решение, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Несколько дней эти люди находились в больнице, сейчас находятся на самоизоляции дома.